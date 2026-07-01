Названо наиболее удачное направление для продвижения ВС РФ Эксперт назвал наиболее удачное направление для продвижения ВС РФ

Москва1 июл Вести.Наиболее удачным для продвижения армии Вооруженных сил России (ВС РФ) является направление на Днепропетровск. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день это направление позволяет ВСУ перебрасывать войска, ресурсы и резервы с севера на юг.

Перерезание данной трассы имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения войск … Вот это направление на Днепропетровск … – наиболее удачное с точки зрения продвижения наших войск. Можно переснять войска с харьковского направления и перебросить достаточно быстро на юг … Можно снять войска в районе Днепропетровска, либо подтянуть из каких-то других мест Запорожской области в район днепропетровского и дальше перебросить по этому шоссе на север. Таким образом обеспечивается достаточно быстрое маневрирование частями. Учитывая, что у Украины резервов практически нет, им приходится все время затыкать дыры, которые возникают на линии боевого соприкосновения за счет сил, которые можно временно оторвать от другого направления сказал Кнутов

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Никополе Днепропетровской области.