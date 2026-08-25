Москва25 авгВести.Освобождение села Анновка на окраине Доброполья создало возможность для дальнейшего штурма города. Об этом заявили в Минобороны России.
Подразделения группы войск "Центр" взяли Анновку под свой контроль накануне.
Освобождение Анновки позволило перерезать логистические маршруты противника на подступах к Доброполью и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделенийговорится в сообщении МО РФ
Ранее стали известны подробности освобождения Анновки. Взятие села стало ключевым событием развития российского наступления на данном направлении.
После освобождения 24 августа населенных пунктов Матяшево, Водянского и Краснополья до южных окраин города Доброполье осталось около пяти километров, отмечал глава ДНР Денис Пушилин.