В МО РФ назвали освобождение Анновки важным этапом перед штурмом Доброполья

В Минобороны РФ раскрыли важность освобождения Анновки для штурма Доброполья В МО РФ назвали освобождение Анновки важным этапом перед штурмом Доброполья

Москва25 авг Вести.Освобождение села Анновка на окраине Доброполья создало возможность для дальнейшего штурма города. Об этом заявили в Минобороны России.

Подразделения группы войск "Центр" взяли Анновку под свой контроль накануне.

Освобождение Анновки позволило перерезать логистические маршруты противника на подступах к Доброполью и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений говорится в сообщении МО РФ

Ранее стали известны подробности освобождения Анновки. Взятие села стало ключевым событием развития российского наступления на данном направлении.

После освобождения 24 августа населенных пунктов Матяшево, Водянского и Краснополья до южных окраин города Доброполье осталось около пяти километров, отмечал глава ДНР Денис Пушилин.