Москва28 сен Вести.Освобождение города Доброполье в Донецкой Народной Республике даст российским военным возможность перерезать основные трассы снабжения Краматорска. Об этом рассказал ИС "Вести" военкор Владимир Разин.

По его словам, бои сейчас идут уже в самом Доброполье.

Наши штурмовики двигаются сразу с нескольких направлений, выдавливая противника. Идут бои в Доброполье, и у противника шансов отбиться особо нет. Почему? Потому что с нескольких сторон Доброполье окружено, и, соответственно, освобождение этого населенного пункта продолжается сообщил военкор

Он также рассказал, что даст российским военным освобождение Доброполья.

За Добропольем также находятся основные трассы снабжения Краматорска в районе населенного пункта Александровка. Вот как раз-таки после освобождения Доброполья это станет нашей основной целью - выход к дорогам и физическое перерезание этой трассы сообщил Разин

По его словам, сейчас приоритетом в боевой работе в районе Славянска и Краматорска является перерезание любых путей логистики противника.

Основной упор вокруг Славянска и Краматорска сделан сейчас как раз-таки на логистику, на дороги, на мосты, на пути снабжения, по которым постоянно работают как наши беспилотчики, так и артиллеристы сообщил он

В частности, российские операторы БПЛА продолжают работать по трассе, которая ведет из Изюма в Славянск.

Пока мы близко еще к ней не приблизились, но на достаточно близком расстоянии для наших артиллеристов и беспилотчиков эта трасса находится, по которой постоянно наносится огневое поражение рассказал Разин

Ранее сегодня Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов - это Уланово в Сумской области и Нововодяное в Донецкой Народной Республике.