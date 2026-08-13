ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Минобороны: ВС РФ освободили Петровку в ДНР

Москва13 авг Вести.Российские войска освободили населенный пункт Петровка в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ.

Петровку освободили бойцы группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские войска ударили по боевикам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Грузское, Райское, Рубежное, Анновка, Красноподолье, Матяшево в ДНР и Райполе в Днепропетровской области.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Водяное в Харьковской области. По данным Минобороны России, освобождение Водяного расширило полосу безопасности вдоль белгородского приграничья.