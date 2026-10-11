Москва11 октВести.ВС России освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что контроль над населенными пунктами установила группировка войск "Центр".
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республикиговорится в публикации
Минобороны также сообщило об освобождении населенных пунктов Резниково и Купино в Харьковской области.