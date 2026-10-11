МО РФ показало видео освобождения Резниково и Купино в Харьковской области

Опубликованы кадры освобождения Резниково и Купино в Харьковской области МО РФ показало видео освобождения Резниково и Купино в Харьковской области

Москва11 окт Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенных пунктов Резниково и Купино в Харьковской области.

По информации ведомства, военнослужащие штурмовых подразделений 344-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в результате активных действий сломили сопротивление Вооруженных сил Украины и установили контроль над Резниково, в котором были сосредоточены основные силы подразделений украинской армии.

Вместе с тем штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе "Севера" в результате ожесточенных боев выбили украинских боевиков из Купино.

Отмечается, что в ходе активных действий штурмовики корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА с воздуха выявляли маршруты движения техники ВСУ, заблаговременно поражая транспорт подвоза.

Закрепившись в селах, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий говорится в заявлении

Об освобождении двух населенных пунктов в Харьковской области российское оборонное ведомство сообщило 11 октября.