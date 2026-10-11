Москва11 октВести.ВС России освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, контроль над населенными пунктами установила группировка российских войск "Север".
В кольце окружения в результате активных боевых действий установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино Харьковской областиговорится в сводке
В министерстве также рассказали, что в настоящий момент ВС РФ ведут бои за населенные пункты Николаевка, Нефедовка, Варваровка и Черное в Харьковской области.
Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы РФ за неделю освободили пять населенных пунктов.