Минобороны: ВС РФ освободили Резниково и Купино в Харьковской области

ВС России освободили Резниково и Купино в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Резниково и Купино в Харьковской области

Москва11 окт Вести.ВС России освободили населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, контроль над населенными пунктами установила группировка российских войск "Север".

В кольце окружения в результате активных боевых действий установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино Харьковской области говорится в сводке

В министерстве также рассказали, что в настоящий момент ВС РФ ведут бои за населенные пункты Николаевка, Нефедовка, Варваровка и Черное в Харьковской области.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы РФ за неделю освободили пять населенных пунктов.