Минобороны: армия РФ освободила Лукашово и Лобановку в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Лукашово и Лобановку в Харьковской области Минобороны: армия РФ освободила Лукашово и Лобановку в Харьковской области

Москва10 окт Вести.Российские войска освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля резниковского котла.

В кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка говорится в сводке

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что с начала окружения группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-востоке Харьковской области армия России освободила 414 квадратных километров территории и 20 населенных пунктов.