Москва10 октВести.Российские войска освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
По информации ведомства, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля резниковского котла.
В кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановкаговорится в сводке
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что с начала окружения группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-востоке Харьковской области армия России освободила 414 квадратных километров территории и 20 населенных пунктов.