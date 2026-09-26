Минобороны: ВС РФ освободили Петропавловку и Лозовую в Харьковской области

Армия России взяла под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Петропавловку и Лозовую в Харьковской области

Москва26 сен Вести.Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Харьковской области – под контроль взяты Петропавловка и Лозовая. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения спецоперации.

В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области сказано в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве указали, что российская армия освободила в течение недели 13 населенных пунктов. Наибольшее число фиксируется в Харьковской области – там усилиями Северной группировки войск ВС РФ взяли под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.