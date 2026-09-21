ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

ВС РФ освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Москва21 сен Вести.Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Польная в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что поселки были освобождены силами бойцов группы войск "Север". Это позволило дополнительно сжать кольцо окружения боевиков ВСУ в этом районе. Военнослужащие ВС РФ продолжают расширять зону контроля.

Ранее в этой области российские войска освободили поселок городского типа Малая Волчья. Уточняется, что ВСУ уже потеряли в харьковском котле более 700 военных.