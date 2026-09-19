Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 700 боевиков в котле под Харьковом

ВСУ потеряли около 700 военных в котле Харьковской области Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 700 боевиков в котле под Харьковом

Москва19 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 700 боевиков в окружении в северо-восточной части Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных в северо-восточной части Харьковской области… Потери противника составили около 700 военнослужащих говорится в заявлении

Также в ведомстве сообщили, что с 5 сентября находящаяся под контролем ВСУ территория региона сократилась на 152 квадратных километра. ВС РФ освободили девять населенных пунктов: Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья.

Ранее ВС РФ разбомбили понтонную переправу на Днестре и 3 сухогруза в Одесской области.