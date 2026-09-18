Москва18 сенВести.Украинские военные в Харьковской области при попытке выйти из окружения в районе Черного потеряли более 50% живой силы, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Украинские войска пытались выйти из окружения на великобурлукском направлении двумя боевыми группами в пешем порядке, но безуспешно, отмечается в сообщении.
В результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы уничтожено, остальные отступили на исходные позицииуказывается в сообщении
Ранее военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести" говорил, что российские военные каждый день уничтожают по 50-70 украинских боевиков в котле в Харьковской области.