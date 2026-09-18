Москва18 сенВести.Российские военные каждый день уничтожают по 50-70 украинских боевиков в котле в Харьковской области, сообщил военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести".
По словам военкора, противник пытается выбраться из окружения, однако все его попытки безуспешны. Российская разведка работает днем и ночью, выявляя пункты дислокации боевиков.
Количество военнослужащих в котле изначально было порядка 1,7 тыс. человек, по заявлению Минобороны. Оно ежедневно уменьшается практически по 50-70 человексказал военкор
За последние несколько дней Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ольховатка и Малая Волчья.
Освобождение Ольховатки позволяет нам укрепить южную стенку котла, которая до того момента была самой тонкой. Движение в центр котла продолжается. Малая Волчья - это уже северный фланг. Мы видим, что происходит планомерное сдавливание практически со всех фланговотметил Владимир Разин