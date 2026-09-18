ВС РФ каждый день уничтожают по 50-70 боевиков в харьковском котле Военкор Разин: ВС РФ уничтожают ежедневно по 50-70 боевиков в харьковском котле

Москва18 сен Вести.Российские военные каждый день уничтожают по 50-70 украинских боевиков в котле в Харьковской области, сообщил военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести".

По словам военкора, противник пытается выбраться из окружения, однако все его попытки безуспешны. Российская разведка работает днем и ночью, выявляя пункты дислокации боевиков.

Количество военнослужащих в котле изначально было порядка 1,7 тыс. человек, по заявлению Минобороны. Оно ежедневно уменьшается практически по 50-70 человек сказал военкор

За последние несколько дней Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ольховатка и Малая Волчья.