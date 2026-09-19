Армия РФ поразила понтонную переправу на Днестре и сухогрузы в Одесской области

ВС РФ разбомбили понтонную переправу на Днестре и 3 сухогруза в Одесской области Армия РФ поразила понтонную переправу на Днестре и сухогрузы в Одесской области

Москва19 сен Вести.Вооруженные силы РФ нанесли ночные удары беспилотниками по понтонной переправе через реку Днестр, используемую украинскими войсками для доставки военных грузов, а также по трем сухогрузам в Одесской области, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ночь на 19 сентября российская армия атаковала БПЛА понтонную переправа через реку Днестр, которую украинские боевики используют "для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил".

Кроме того, информирует министерство, в результате удара в порту Черноморск поражено "морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения". Помимо этого, на переходе морем были атакованы два морских сухогруза, доставлявших в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения украинских сил, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали, что российские солдаты поразили сухогруз, доставлявший в порт Измаил имущество для украинских боевиков.