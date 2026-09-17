ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Измаил под Одессой имущество ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Измаил имущество ВСУ

Москва17 сен Вести.Российские военнослужащие поразили сухогруз, доставлявший в порт Измаил в Одесской области военное имущество для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг, 17 сентября.

В материале говорится, что в течение дня армия России продолжила наносить удары дронами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ сказано в сообщении ведомства

Также в Минобороны заявили о поражении в порту Черноморск Одесской области судна с грузом военного назначения.

Утром 17 сентября военное ведомство сообщало, что российские войска нанесли удары по двум сухогрузам, доставлявшим военные грузы для нужд ВСУ, электроподстанции и двум автомобильным мостам через Днестр.