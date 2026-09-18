Москва потребовала от Токио вывести американские комплексы Typhon из Японии Захарова: РФ потребовала от Японии вывести комплексы Typhon с территории Кюсю

Москва18 сен Вести.Россия потребовала от Японии вывести со своей территории американские комплексы Typhon. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала направление японской стороне в Москве ноты протеста в связи с размещением указанных комплексов на территории острова Кюсю. В документе указывается, что Токио пошел на этот шаг, несмотря на то, что Россия неоднократно разъясняла: размещение данного вида оружия на японском архипелаге угрожает национальной безопасности РФ, региональному миру и стабильности.

Подчеркнута недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения. Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории добавила Захарова

Также в ноте протеста говорится о необходимости признания Японией итогов Второй мировой войны. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что речь идет в том числе о территориальных аспектах, которые касаются южных Курильских островов, и об отказе от курса на ремилитаризацию.

Ранее МИД России предупредил Японию о возможных компенсирующих мерах в ответ на наращивание военной активности.