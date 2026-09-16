Москва16 сенВести.Россия примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, угрожающую безопасности РФ. Об этом заявили в МИД РФ.
16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.
В МИД РФ указали на угрожающую безопасности России деятельность Японии и предупредили, что в случае ее продолжения Москва предпримет меры.
В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособностиговорится в сообщении на сайте МИД РФ
Речь, в частности, идет о ремилитаризации Японии, усиления совместной с западными союзниками военно-тренировочной активности рядом с дальневосточными рубежами России и размещением на японской территории ракетных систем средней дальности.
В МИД РФ подчеркнули, что перечисленные шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, а также миру и стабильности в Северо-Восточной Азии.