Россия предупредила Японию о мерах в ответ на наращивание военной активности

МИД России предупредил Японию о возможных компенсирующих мерах Россия предупредила Японию о мерах в ответ на наращивание военной активности

Москва16 сен Вести.Россия примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, угрожающую безопасности РФ. Об этом заявили в МИД РФ.

16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

В МИД РФ указали на угрожающую безопасности России деятельность Японии и предупредили, что в случае ее продолжения Москва предпримет меры.

В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности говорится в сообщении на сайте МИД РФ

Речь, в частности, идет о ремилитаризации Японии, усиления совместной с западными союзниками военно-тренировочной активности рядом с дальневосточными рубежами России и размещением на японской территории ракетных систем средней дальности.

В МИД РФ подчеркнули, что перечисленные шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, а также миру и стабильности в Северо-Восточной Азии.