Москва16 сен Вести.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с послом Японии в России Акирой Муто. В ходе диалога состоялся "откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам", сообщили в МИД РФ.

Российская сторона обратила внимание на опасность ремилитаризации Японии, наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей нашей страны, а также размещения на ее территории ракетных систем средней дальности.

Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии подчеркивается в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте

В МИД отметили, что "в случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности". Кроме того, российской стороной было указано, что "продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая недавнюю истерику в Японии относительно посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также расширение военной помощи киевскому режиму, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона".