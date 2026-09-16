Москва16 сенВести.Продолжение антироссийской политики Японии и предоставление военной помощи Киеву делают невозможной нормализацию двустороннего диалога между Москвой и Токио. Об этом сообщили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что конфронтационный курс японских властей и их прямая поддержка украинского режима лишь отдаляют перспективы возобновления полноценных отношений между странами.
Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям, собственно, она входит в список недружественных стран. Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходитсяпрокомментировал сложившуюся ситуацию Дмитрий Песков
Не Россия была сторонницей свертывания двусторонних отношений с Японией, добавил пресс-секретарь президента.