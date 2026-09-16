Москва заявила о невозможности диалога с Японией из-за поддержки Киева В МИД России оценили последствия антироссийского курса Токио

Москва16 сен Вести.Продолжение антироссийской политики Японии и предоставление военной помощи Киеву делают невозможной нормализацию двустороннего диалога между Москвой и Токио. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что конфронтационный курс японских властей и их прямая поддержка украинского режима лишь отдаляют перспективы возобновления полноценных отношений между странами.

Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям, собственно, она входит в список недружественных стран. Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится прокомментировал сложившуюся ситуацию Дмитрий Песков

Не Россия была сторонницей свертывания двусторонних отношений с Японией, добавил пресс-секретарь президента.