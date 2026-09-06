Захарова ответила на требование Токио демонтировать монумент Победы в Хабаровске

"Наша земля, наша память": МИД ответил Японии на критику монумента в Хабаровске Захарова ответила на требование Токио демонтировать монумент Победы в Хабаровске

Москва6 сен Вести.Требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске – это пренебрежение к истории, которое не должно распространяться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца – не светить... Наша земля – защищенная предками, наша история – основанная на фактах, наша память – запечатленная в памятнике заявила она РИА Новости

Дипломат отметила, что если Токио с пренебрежением относится к истории, то "недуг не должен распространяться".

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио настаивает на демонтаже установленного в Хабаровске мемориала победы СССР над ее страной.

Монумент, открытый 4 сентября, представляет собой 15-метровую бронзовую фигуру советского солдата, который прикладом разбивает пограничный столб с изображением хризантемы — символа императорского дома Японии.