В Хабаровске возводят масштабный мемориал в честь победы над Японией

В Хабаровске строят мемориал с бронзовым "Иваном" в честь победы над Японией В Хабаровске возводят масштабный мемориал в честь победы над Японией

Москва19 авг Вести.Масштабный мемориал в честь победы над милитаристской Японией завершают возводить в Хабаровске, центральной фигурой экспозиции станет 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов в интервью ИС "Вести" рассказал, как реализовывалась идея.

Накануне 10-тонного "Ивана", такое имя дали собирательному образу солдата, поставившего точку во Второй мировой войне, доставили из Ростовской области. Скульптура станет основой сложного комплекса.

Эта идея обсуждалась с нашим президентом еще в 2023-2024 годах. В июне 2024 года [губернатор Хабаровского края] Дмитрий Демешин поднял все эти поручения и дал им развитие. Создали проектный офис, создали подшефное направление. Он поручил разработать дизайн-проект и найти место рассказал вице-губернатор

Монумент, изображающий воина-триумфатора, разрушающего прикладом винтовки символ японского милитаризма, станет самой высокой архитектурной композицией в Хабаровском крае. Величественный памятник размером с пятиэтажный дом окружат пять гранитных пилонов в честь фронтов и флотов, поставивших точку во Второй мировой войне.

Один из строителей родом из Китая, который был оккупирован Японией. Дедушка Тян Куана участвовал в ожесточенных боях и всегда рассказывал о советских воинах-освободителях. Подобные семейные истории звучат на строительной площадке на других языках: китайский, корейский, вьетнамский и, конечно, русский.

Мой дед воевал. У нас в каждом доме свои герои, как и у вас. Этот памятник как раз напротив моей Родины, земли, которую освободили русские. Спасибо. Это наша общая победа сказал Тян Куан

Для устранения любых погрешностей при строительстве специалисты используют цифровые технологии, которые позволяют воплотить в реальность виртуальную 3D-модель.