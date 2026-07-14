Москва14 июл Вести.Создание мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции у подножья Мамаева кургана в Волгограде, вызывает гордость. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Он выразил благодарность губернатору региона Андрею Бочарову за то, что тот выступил с инициативой установить такой мемориал.

Вы молодцы. И то, что место … и здесь храм, и то, что … это просто супер … У нас, к сожалению, пятый год идет война … надо увековечить память о наших ребятах. Этого пока еще очень мало. Но где-то муралы делают, где-то там улицу назовут. Но вот такой памятник, тем более в святом месте, здесь у подножья Мамаева кургана, вы просто молодцы, и это просто вызывает большую гордость сказал Миронов

Ранее областная дума утвердила особый статус памятника бойцам СВО, который будет установлен в Волгограде.