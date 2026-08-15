Москва15 авг Вести.Памятник защитникам Отечества — участникам спецоперации появится у подножия Мамаева кургана. Об этом сообщило правительство Волгоградской области в своем канале в мессенджере МАХ.

Отмечается, что работы идут высокими темпами, поэтому скульптурная композиция практически готова. Продолжается оформление территории вокруг монумента.

То, что задумали жители Волгоградской области, реализуется в камне — на века. Мемориал, посвященный защитникам Отечества - участникам специальной военной операции, станет составной частью величайшего комплекса, построенного в честь мужества и героизма Поколения Победителей, в честь Победы в Сталинградской битве приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова

Концепция памятника была сформирована при участии около 100 тысяч жителей региона, свои предложения внесли и участники СВО. На финальном этапе к работе подключились мастера Студии военных художников имени М.Б. Грекова.