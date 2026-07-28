СК проверит блогера, бросившего купюру в воду на Мамаевом кургане Блогеру грозит уголовное дело после провокационной выходки у Мамаева кургана

Москва28 июл Вести.Следственный комитет начал проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, который бросил пятитысячную купюру в воду на территории Мамаева кургана в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой блогер Святослав Коваленко намеренно бросил купюру в водоем у скульптуры "Стоять насмерть!" и снимал реакцию людей, которые пытались ее достать.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) говорится в сообщении

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.