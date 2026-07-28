Москва28 июлВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке действий блогера, бросившего деньги в фонтан на Мамаевом кургане. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В медиапространстве распространяется видеозапись, на которой мужчина совершает провокационные действия у скульптуры "Стоять насмерть!" в Волгограде. Пользователи соцсетей активно обсуждают данный инцидент и просят правоохранительные органы дать ему надлежащую правовую оценкуговорится в сообщении
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Ранее сообщалось, что полиция инициировала проверку после мониторинга сообщений в интернете.