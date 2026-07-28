Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по делу блогера

Бастрыкин затребовал доклад о проверке действий блогера на Мамаевом кургане Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по делу блогера

Москва28 июл Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке действий блогера, бросившего деньги в фонтан на Мамаевом кургане. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В медиапространстве распространяется видеозапись, на которой мужчина совершает провокационные действия у скульптуры "Стоять насмерть!" в Волгограде. Пользователи соцсетей активно обсуждают данный инцидент и просят правоохранительные органы дать ему надлежащую правовую оценку говорится в сообщении

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее сообщалось, что полиция инициировала проверку после мониторинга сообщений в интернете.