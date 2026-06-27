Удар по музею "Самбекские высоты" квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после удара по музею "Самбекские высоты" Удар по музею "Самбекские высоты" квалифицировали как теракт

Москва27 июн Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по гражданскому объекту в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Атаку на музейный комплекс "Самбекские высоты" квалифицировали по статье УК РФ о совершении террористического акта.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Музей был атакован беспилотным летательным аппаратом в субботу, 27 июня. В момент прицельного удара БПЛА на территории комплекса "Самбекские высоты" находились посетители.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 пострадавших в результате атаки, 10 из них были госпитализированы.

Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.

"Самбекские высоты" – созданный на народные пожертвования музей в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.