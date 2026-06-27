Москва27 июнВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь привел уточненные данные о последствиях атаки БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты".
Как стало известно, в результате ЧП пострадали 11 человек.
11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 – госпитализированы, двое – от госпитализации отказалисьговорится в заявлении
Как сообщил глава региона, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция при атаке беспилотника не пострадала.
Юрий Слюсарь назвал вражескую атаку на "Самбекские высоты" актом особого цинизма со стороны ВСУ.
Губернатор подчеркнул, что удар пришел по самому ценному – народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.