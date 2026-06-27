При атаке на музей "Самбекские высоты" пострадали 11 человек

11 человек пострадали при ударе по музею "Самбекские высоты" При атаке на музей "Самбекские высоты" пострадали 11 человек

Москва27 июн Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь привел уточненные данные о последствиях атаки БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты".

Как стало известно, в результате ЧП пострадали 11 человек.

11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 – госпитализированы, двое – от госпитализации отказались говорится в заявлении

Как сообщил глава региона, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция при атаке беспилотника не пострадала.

Юрий Слюсарь назвал вражескую атаку на "Самбекские высоты" актом особого цинизма со стороны ВСУ.

Губернатор подчеркнул, что удар пришел по самому ценному – народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.