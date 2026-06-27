Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ударом по музею "Самбекские высоты"

Прокуратура: после удара БПЛА по музею "Самбекские высоты" есть повреждения Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ударом по музею "Самбекские высоты"

Москва27 июн Вести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль устранение последствий атаки на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Кроме того, контролируется соблюдение прав граждан. Также прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи людям.

Прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте говорится в публикации пресс-службы прокуратуры Ростовской области

Количество пострадавших уточняется, известно, что на территории музея есть пострадавшие.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что музей "Самбекские высоты" был атакован беспилотным летательным аппаратом.