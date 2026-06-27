Москва27 июнВести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль устранение последствий атаки на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Кроме того, контролируется соблюдение прав граждан. Также прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи людям.
Прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев осуществляет личный контроль за ситуацией на местеговорится в публикации пресс-службы прокуратуры Ростовской области
Количество пострадавших уточняется, известно, что на территории музея есть пострадавшие.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что музей "Самбекские высоты" был атакован беспилотным летательным аппаратом.