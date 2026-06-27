СК показал кадры из музея "Самбекские высоты", по которому ударил беспилотник СК обнародовал видео с территории музея "Самбекские высоты", атакованного БПЛА

Москва27 июн Вести.СК России опубликовал в мессенджере MAX кадры работы военных следователей и криминалистов на территории военно-исторического музея Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области, который 27 июня был атакован беспилотником ВСУ.

Специалисты производят изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба поясняется в публикации

На видео сотрудник СК также делает фотографии последствий атаки.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, к вечеру 27 июня из больницы были выписаны восемь из десяти пострадавших в результате прилета беспилотника на территорию музея. Двое, в том числе семилетняя девочка, продолжают лечение в стационаре, их состояние стабильное.

Экспозиция не пострадала, повреждены фасад, кровля и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Музейный комплекс приостановил работу. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.