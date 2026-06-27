Слюсарь: в музее "Самбекские высоты" ударом ВСУ повреждены кровля и фасад

Слюсарь рассказал о повреждениях в музее "Самбекские высоты" после удара ВСУ Слюсарь: в музее "Самбекские высоты" ударом ВСУ повреждены кровля и фасад

Москва27 июн Вести.Кровля, фасад и помещения информационно-выставочного центра музея "Самбекские высоты" в Ростовской области оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в MAX.

Ранее он рассказал, что сама экспозиция музея не пострадала, но, возможно, было повреждено мультимедийное оборудование.

Как доложил мой заместитель Андрей Фатеев, который в течение дня находился на месте происшествия, повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра говорится в сообщении Слюсаря

В воскресенье, 28 июня, специалисты приступят к работам по ликвидации последствий атаки.

Музей временно закрыт, сотрудники Минкультуры и Минстроя оценят масштаб разрушений и примут решение о возобновлении его работы.

Атака беспилотника ВСУ на культурное учреждение произошла в субботу, 27 июня. Пострадали 12 человек, 10 из них были госпитализированы. К 19.30 большинство выписали, в больнице остались только двое, среди них семилетняя девочка.