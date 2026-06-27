Москва27 июнВести.Кровля, фасад и помещения информационно-выставочного центра музея "Самбекские высоты" в Ростовской области оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в MAX.
Ранее он рассказал, что сама экспозиция музея не пострадала, но, возможно, было повреждено мультимедийное оборудование.
Как доложил мой заместитель Андрей Фатеев, который в течение дня находился на месте происшествия, повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центраговорится в сообщении Слюсаря
В воскресенье, 28 июня, специалисты приступят к работам по ликвидации последствий атаки.
Музей временно закрыт, сотрудники Минкультуры и Минстроя оценят масштаб разрушений и примут решение о возобновлении его работы.
Атака беспилотника ВСУ на культурное учреждение произошла в субботу, 27 июня. Пострадали 12 человек, 10 из них были госпитализированы. К 19.30 большинство выписали, в больнице остались только двое, среди них семилетняя девочка.