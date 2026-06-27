12 человек пострадали при ударе по музею в Ростовской области

Количество пострадавших при ударе по музею "Самбекские высоты" выросло до 12 12 человек пострадали при ударе по музею в Ростовской области

Москва27 июн Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил количество пострадавших в результате удара по музею "Самбекские высоты".

По данным главы региона, пострадали 12 человек. Ранее было известно про 11 травмированных.

По уточненной информации - 12 человек пострадали, из них 10 – госпитализированы говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Беспилотный летательный аппарат атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты" в субботу, 27 июня. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.

Экспозиция не пострадала, однако, по данным региональной прокуратуры, на территории музея есть повреждения.

Юрий Слюсарь назвал произошедшее актом особого цинизма со стороны ВСУ. Губернатор Ростовской области подчеркнул, что враг нанес удар по народному музею, созданному в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.