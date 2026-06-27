Москва27 июнВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил количество пострадавших в результате удара по музею "Самбекские высоты".
По данным главы региона, пострадали 12 человек. Ранее было известно про 11 травмированных.
По уточненной информации - 12 человек пострадали, из них 10 – госпитализированыговорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX
Беспилотный летательный аппарат атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты" в субботу, 27 июня. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.
Экспозиция не пострадала, однако, по данным региональной прокуратуры, на территории музея есть повреждения.
Юрий Слюсарь назвал произошедшее актом особого цинизма со стороны ВСУ. Губернатор Ростовской области подчеркнул, что враг нанес удар по народному музею, созданному в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.