Слюсарь пообещал восстановить музей "Самбекские высоты" в сжатые сроки Слюсарь: пострадавший музей "Самбекские высоты" могут восстановить до 1 ноября

Москва29 июн Вести.Музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, пострадавший в результате удара ВСУ 27 июня, будет восстановлен в максимально короткие сроки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что специальная комиссия региональных минкульта и минстроя уже оценила масштабы восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация.

По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем все возможное, чтобы музей возобновил работу раньше добавил Слюсарь

Музей был атакован беспилотным летательным аппаратом 27 июня. В момент прицельного удара БПЛА на территории комплекса "Самбекские высоты" находились посетители. В результате атаки пострадали 11 человек, всех их доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о теракте.