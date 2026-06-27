В Ростовской области двое раненых при атаке БПЛА на музей остаются в больницах

Двое пострадавших при атаке на "Самбекские высоты" остаются в больницах В Ростовской области двое раненых при атаке БПЛА на музей остаются в больницах

Москва27 июн Вести.В Ростовской области двое пострадавших в результате атаки беспилотника на музейный комплекс "Самбекские высоты" остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По данным на 19.30, из десяти госпитализированных днем уже выписаны восемь человек. Двое - в том числе семилетняя девочка - продолжают лечение. Состояние пациентов стабильное, заверил министр здравоохранения Наири Варданян.

Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное написал Юрий Слюсарь

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по музейному комплексу "Самбекские высоты" днем 27 июня. Экспозиция музея не пострадала, но возможно повреждение мультимедийного оборудования. Комплекс временно приостановил работу.