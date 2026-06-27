БПЛА ВСУ не повредил экспозицию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области

Экспозиция музея "Самбекские высоты" в Ростовской области не пострадала от атаки БПЛА ВСУ не повредил экспозицию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области

Москва27 июн Вести.Экспозиция музея "Самбекские высоты" в Ростовской области не была повреждена в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Как сообщил губернатор, украинский беспилотник ударил по основному комплексу зданий музея, где находится информационно-выставочный центр.

По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала говорится в публикации

Однако в результате атаки пострадали 11 человек, всех их доставили в больницу. В итоге двое отказались от госпитализации, остальные девять человек остались в медицинском учреждении.