Восемь из десяти пострадавших при атаке на музей "Самбекские высоты" выписаны

Почти все раненые при ударе по музею "Самбекские высоты" вышли из больницы Восемь из десяти пострадавших при атаке на музей "Самбекские высоты" выписаны

Москва27 июн Вести.Из больницы, по данным на 19.30 27 июня, выписаны восемь из десяти пострадавших в результате прилета беспилотника на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Двое пострадавших продолжают лечение в стационаре, состояние пациентов стабильное.

Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах отмечается в публикации

Слюсарь выразил сочувствие пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.

По информации вице-губернатора Андрея Фатеева, который в течение дня находился на территории музейного комплекса, повреждены фасад, кровля и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция не пострадала. Музейный комплекс приостановил работу.