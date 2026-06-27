Москва27 июнВести.Из больницы, по данным на 19.30 27 июня, выписаны восемь из десяти пострадавших в результате прилета беспилотника на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Двое пострадавших продолжают лечение в стационаре, состояние пациентов стабильное.
Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницахотмечается в публикации
Слюсарь выразил сочувствие пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.
По информации вице-губернатора Андрея Фатеева, который в течение дня находился на территории музейного комплекса, повреждены фасад, кровля и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция не пострадала. Музейный комплекс приостановил работу.