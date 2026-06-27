При атаке БПЛА по ростовскому музею "Самбекские высоты" пострадали люди

Дрон атаковал музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, есть пострадавшие При атаке БПЛА по ростовскому музею "Самбекские высоты" пострадали люди

Москва27 июн Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в результате удара пострадали люди, их количество уточняется.

Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты" говорится в заявлении

Детонации и пожара не зафиксировано, отметил глава региона. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и медики.