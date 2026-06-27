Москва27 июнВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, в результате удара пострадали люди, их количество уточняется.
Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты"говорится в заявлении
Детонации и пожара не зафиксировано, отметил глава региона. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и медики.