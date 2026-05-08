В Волгограде 8 и 9 мая пройдут показы шоу "Свет Великой Победы"

8 и 9 мая на Мамаевом кургане пройдут показы шоу "Свет Великой Победы" В Волгограде 8 и 9 мая пройдут показы шоу "Свет Великой Победы"

Москва8 мая Вести.Четыре показа аудиовизуального шоу "Свет Великой Победы" состоятся сегодня в Волгограде. В связи с проведением мероприятия в городе усилены меры безопасности. Вход на Мамаев курган осуществляется только снизу - из парка Победы со стороны проспекта Ленина, передает корреспондент ИС "Вести".

8 мая показы пройдут в 20.30, 21.30, 22.30 и 23.30. 9 мая - в 20.30, 21.30 и 22.30.

В четверг, 7 мая, состоялся первый показ. За роялем - народная артистка СССР Александра Пахмутова, которая специально приехала в родной город и аккомпанировала лично.

Среди зрителей накануне присутствовал и почетный гражданин Волгоградской области, жительница блокадного Ленинграда Хельви Латту. С Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым ее связывает личная дружба и общая история.

Акция "Свет Великой Победы" уже стала визитной карточкой региона, проводится на Мамаевом кургане с 2016 года.