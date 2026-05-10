Москва10 мая Вести.Советская и российская композитор, пианистка и автор песен Александра Пахмутова подарила Волгограду икону Николая Чудотворца (Угодника) XIX века. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в своем канале в мессенджере MAX.

Александра Николаевна, которая является уроженкой Сталинграда, несколько дней назад приехала в Волгоград на празднование 81-й годовщины Дня Победы. Она также приняла участие в торжественных мероприятиях.

Эту икону обязательно разместим в городе в ближайшее время. И все жители … обязательно ее будут видеть. А дальше эта икона будет находиться в музее "Александры Николаевны Пахмутовой". Навсегда сказал губернатор региона Андрей Бочаров

Он также поблагодарил великого композитора за визит и участие в праздничных мероприятиях, отметив, что в Волгограде ее всегда ждут. Во время встречи Бочаров также пригласил Пахмутову приехать и в следующем году.

Александре Николаевне вручили символические подарки от местного футбольного клуба "Ротор": точную копию мяча, которым играли 2 мая 1943 года; синий шарф болельщика клуба, на котором изображены цифры "1929 — 2019", а также синее футбольное джерси с номером "9", надписью "ROTOR" спереди и "А. Пахмутова" — сзади.