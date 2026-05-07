В Волгограде проходит "Свет Великой Победы" с участием Александры Пахмутовой

В Волгограде проходит акция "Свет Великой Победы" с участием Пахмутовой В Волгограде проходит "Свет Великой Победы" с участием Александры Пахмутовой

Москва7 мая Вести.В Волгограде дали старт празднованию Дня Победы. Сегодня участие в грандиозном аудиовизуальном проекте "Свет Великой Победы" принимает и уроженка Сталинграда Александра Пахмутова. Об этом передает корреспондент ИС "Вести".

В 21.00 Александра Николаевна вышла на сцену, где стоял рояль, и приняла поздравления в честь великого праздника. После чего прозвучала песня "Как молоды мы были", написанная в 1975 году Пахмутовой и ее мужем, поэтом Николаем Добронравовым.

Легендарный композитор накануне прибыла в город-герой тем же поездом, на котором привезли частицу Огня Победы.

Инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане состоится также 8 и 9 мая.