Москва9 маяВести.Композитор Александра Николаевна Пахмутова приехала на празднование Дня Победы на свою родину в Волгоград. Об этом сообщает в MAX администрация Волгоградской области. Она стала почетным гостем парада Победы.
Нашу землячку - всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, Героя Труда России, Почетного гражданина Волгоградской области и Волгограда - встречали аплодисментамиговорится в сообщении
На время празднования Дня Победы город-герой на берегу Волги переименовали в Сталинград. К современному официальному названию Волгоград вернется 10 мая.