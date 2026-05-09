Александра Пахмутова приехала в Волгоград на празднование Дня Победы Почетным гостем парада Победы в Волгограде стала Александра Пахмутова

Москва9 мая Вести.Композитор Александра Николаевна Пахмутова приехала на празднование Дня Победы на свою родину в Волгоград. Об этом сообщает в MAX администрация Волгоградской области. Она стала почетным гостем парада Победы.

Нашу землячку - всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, Героя Труда России, Почетного гражданина Волгоградской области и Волгограда - встречали аплодисментами говорится в сообщении

На время празднования Дня Победы город-герой на берегу Волги переименовали в Сталинград. К современному официальному названию Волгоград вернется 10 мая.