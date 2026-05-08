Москва8 маяВести.В Волгограде повторят практику временного переименования города в Сталинград. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.
Город-герой на берегах Волги переименуется на время празднования Дня Победы.
Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменяются на "Сталинград"написано в сообщении мэрии
Отмечается, что возвращение к современному официальному названию города произойдет 10 мая. Тогда дорожные знаки вновь будут указывать о въезде в Волгоград.