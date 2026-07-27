Москва27 июл Вести.Памятник флотоводцу Федору Ушакову у Центрального военно-морского музея Минобороны России имеет символичное значение – связывает героическое прошлое и будущее флота. Об этом ИС "Вести" сообщил директор музея Руслан Нехай.

По его словам, Ушаков – единственный канонизированный воин, который является примером для молодого поколения и моряков.

В нашем музее он пользуется особым уважением наряду с другими адмиралами-флотоводцами, которые сделали очень много для нашей Родины … Мне кажется, он большой пример и для тех, кто проходит службу в Военно-морском флоте, и для молодых граждан Российской Федерации. Но то, что его памятник стоит около нашего музея, это символично, конечно, потому что главный флотоводец, самый известный флотоводец-победитель, конечно, должен быть всегда рядом, там, где хранится слава Военно-морского флота Российской Федерации … Наш музей – это мост между героическим прошлым Военно-морского флота и его замечательным будущим. Действительно олицетворением этого является памятник Федору Федоровичу Ушакову, который стоит около нашего музея