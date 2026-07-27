Москва27 июл Вести.День Военно-морского флота (ВМФ) важен для Санкт-Петербурга и каждого местного жителя. Об этом ИС "Вести" сообщил директор Центрального военно-морского музея Минобороны России Руслан Нехай.

По его словам, музей тщательно готовится к этому событию и проводит множество мероприятий. Одним из них стала выставка, посвященная 330-летию ВМФ.

День Военно-Морского флота для Центрального военно-морского музея – это один из самых главных праздников года. Это любимый праздник жителей Санкт-Петербурга, мне кажется, всей нашей страны. Мы тщательно всегда готовимся к этому празднику, прошло очень много мероприятий, главным из них является выставка, посвященная 330-летию Военно-морского флота. Этот год очень интересный, потому что в этом году юбилей самого флота, юбилей подводного флота, которому исполнилось 120 лет, и 17 июля исполнилось 110 лет морской авиации. Поэтому несколько выставок очень интересных в нашем Центральном военно-морском музее. Для меня лично это семейный праздник. Сначала государственный праздник вместе с моими товарищами, а потом это переходит в семейный праздник. Мне кажется, это сейчас очень характерно практически для всех жителей Санкт-Петербурга, потому что у нас от половины до трех четвертей нашего любимого города связаны с Военно-морским флотом. Или служат, или служили, или родственники служат, или строят ВМФ рассказал Нехай

Пользуясь случаем, он поздравил всех ветеранов, действующих военнослужащих и тех, кто проходит службу и выполняет свои задачи в зоне СВО.

Ранее адмирал Моисеев назвал самые важные для государства задачи ВМФ. По его мнению, важно, чтобы флот соответствовал тем современным требованиям, которые сейчас предъявляет государство.