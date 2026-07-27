Москва27 июл Вести.Рассказы родственника послужили источником вдохновения на интерес к Военно-морскому флоту (ВМФ). Об этом ИС "Вести" сообщил директор Центрального военно-морского музея Минобороны России Руслан Нехай (ЦВММ).

Он отметил, что его дядя служил на Северном флоте и прошел все океаны и моря, поэтому и стал для него примером.

На самом деле у меня дядя служил на Северном флоте обыкновенным матросом. Обыкновенным я называю, потому что это просто первоначальная должность, какая есть в Военно-морском флоте. Он прошел все океаны, все моря и служил 5,5 лет матросом. С тех пор фотографии моего дяди, его рассказы об историях Многие из них оказались, как всегда, морскими историями, но тем не менее это всегда меня привлекало к Военно-морскому флоту. Для меня ВМФ – это один из важнейших, главный вид наших Вооруженных сил пояснил директор музея

Нехай также рассказал, почему день ВМФ важен для Санкт-Петербурга и каждого местного жителя.