Токио потребовал от РФ убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске Япония призвала Россию демонтировать в Хабаровске мемориал победы СССР

Москва6 сен Вести.Токио настаивает на том, чтобы Россия демонтировала установленный в Хабаровске мемориал победы СССР над Японией. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Соответствующее заявление глава японского кабмина разместила в социальной сети X.

Правительство Японии твердо требует от российской стороны демонтировать памятник написала Такаити

Монумент представляет собой 15-метровую бронзовую фигуру советского солдата, который прикладом разбивает пограничный столб с изображением хризантемы — символа императорского дома Японии. Открытие мемориала состоялось 4 сентября. Он расположен на самой высокой точке набережной Хабаровска.

Такаити назвала использование такой композиции недопустимым и сообщила, что Токио продолжит добиваться приостановки возведения памятника.

Ранее МИД России вручило ноту протеста японскому послу после антироссийских высказываний Такаити касательно поездки президента РФ Владимира Путина на Итуруп.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила незыблемость позиции Москвы по вопросу принадлежности Южных Курильских островов.