Памятник в честь конца Второй мировой и победы над Японией открыли в Хабаровске

В Хабаровске поставили памятник в честь окончания Второй мировой Памятник в честь конца Второй мировой и победы над Японией открыли в Хабаровске

Москва4 сен Вести.Памятник в честь окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией поставили в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

Скульптура представляет собой фигуру советского солдата, делающего широкий шаг вперед. Она олицетворяет воинов-дальневосточников, которые освободили от японской оккупации соседние страны.

На пилонах монумента написаны наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.

На церемонию открытия памятника пришел помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что понумент является данью памяти и выражением благодарности бойцам Красной Армии и всем советским людям, которые приблизили окончания страшной войны.