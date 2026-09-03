В Петропавловске-Камчатском открыли часовню в память о Курильском десанте На Камчатке открылась часовня в память участников Курильского десанта

Москва3 сен Вести.Часовня в память о павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, других локальных войн и вооруженных конфликтов, а также участников Курильской десантной операции, открылась в Петропавловске-Камчатском, сообщили ТАСС в УФСБ России по Камчатскому краю.

Мемориал создан при поддержке ФСБ и Минобороны РФ.

В день окончания Второй мировой войны состоялось торжественное открытие мемориала защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, других локальных войн и вооруженных конфликтов в городе воинской славы Петропавловске-Камчатском говорится в сообщении

Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа 1945 года, стала частью стратегической операции советских войск по разгрому вооруженных сил Японии на Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии.