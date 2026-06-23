Акцию "Ружье фронту" запустили правительство Камчатки и Росгвардия Жители Камчатки могут передать гражданское оружие бойцам в зону спецоперации

Москва23 июн Вести.Акцию "Ружье фронту", в рамках которой граждане могут передать гладкоствольное оружие бойцам СВО, запустило правительство Камчатского края совместно с региональным управлением Росгвардии, сообщила пресс-служба региональной администрации в мессенджере МАХ.

Проект ориентирован на владельцев гражданского оружия – в первую очередь охотников и рыболовов, у которых есть невостребованное гладкоствольное оружие. По оценкам военных ведомств, гражданские самозарядные ружья 12-го калибра сейчас являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами на передовой отметили в сообщении

Чтобы передать оружие фронту, нужно заполнить заявление на сайте Росгвардии.

Для максимального упрощения процедуры на сайте Росгвардии запущен специальный онлайн-сервис. Инспекторы сами свяжутся с заявителем и согласуют удобное время, дату и способ передачи оружия.