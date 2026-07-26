Москва26 июлВести.На Братском кладбище в Мелитополе организован стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ на турбазы в поселке Кирилловка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Простые жители, представители регионального правительства, активисты молодежных движений возложили к Вечному огню на Братском клабдище цветы.
Сегодня вся Запорожская область скорбит по жертвам украинской террористической атаки на пгт Кирилловка Мелитопольского городского округанаписал он в мессенджере MAX
Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
26 июля в Запорожской области объявлен траур.
Удар по турбазам в поселке Кирилловка был нанесен 25 июля. В результате погибли 12 человек, в том числе четверо детей, 19 пострадали.