На Братском кладбище в Мелитополе появился мемориал погибшим в Кирилловке

Стихийный мемориал в память о жертвах атаки в Кирилловке появился в Мелитополе На Братском кладбище в Мелитополе появился мемориал погибшим в Кирилловке

Москва26 июл Вести.На Братском кладбище в Мелитополе организован стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ на турбазы в поселке Кирилловка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Простые жители, представители регионального правительства, активисты молодежных движений возложили к Вечному огню на Братском клабдище цветы.

Сегодня вся Запорожская область скорбит по жертвам украинской террористической атаки на пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа написал он в мессенджере MAX

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

26 июля в Запорожской области объявлен траур.

Удар по турбазам в поселке Кирилловка был нанесен 25 июля. В результате погибли 12 человек, в том числе четверо детей, 19 пострадали.