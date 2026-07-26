"Откровенная чушь": Мирошник – о реакции украинцев на удар ВСУ по Кирилловке Мирошник: украинские паблики пытаются оправдать удар ВСУ по турбазе в Кирилловке

Москва26 июл Вести.Украинские паблики пытаются всяческим образом оправдать удар боевиков ВСУ по турбазе в Запорожской области, рассказывая, что там якобы были какие-то военные объекты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести". Он отметил, что подобные сообщения являются откровенной чушью.

Дипломат подчеркнул, что преступление киевского режима - жуткая картина по уровню цинизма украинской стороны.

Смотришь на это все через реакцию украинских пабликов, которые начинают искать там солдат, начинают рассказывать, что там были какие-то сборочные производства, там размещались военные и так далее. То есть это откровенная чушь, которая в концентрированном виде выливается на всевозможные украинские ресурсы и транслируется зачастую через западные мейнстримные каналы сказал Мирошник

В субботу, 25 июля, украинские боевики нанесли удар по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области. 12 человек погибли, 19 пострадали, часть из них находятся в тяжелом состоянии.